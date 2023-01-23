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Freni boşalan tır, iki tıra çarptı: Çelik konstrüksiyonlar yola devrildi

Düzce’de freni boşalan tır, park halindeki 2 tıra çarptı. Dorsesinde bulunan çelik konstrüksiyonlar yola devrildi, kazada yaralanan olmadı. D-100 İstanbul istikametinde ulaşım, yaklaşık bir saat çalışmanın ardından tek şeritten sağlanıyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:34
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Freni boşalan tır, iki tıra çarptı: Çelik konstrüksiyonlar yola devrildi

Freni boşalan tır, iki tıra çarptı: Çelik konstrüksiyonlar yola devrildi
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İstanbul istikametine giden Anıl Karabıyık idaresindeki çelik konstrüksiyon yüklü tırın Bolu Dağı’ndan inerken frenleri boşaldı.

Sürücü Karabayık, Kaynaşlı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapınca, tır yol kenarında park halinde bulunan 2 tıra çarptı.

Tırın kasasında bulunan devasa çelik konstrüksiyonlar D-100 yoluna düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Kazada yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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