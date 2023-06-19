Freni patlayan otobüs faciaya yol açtı. 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Kolombiya'da freni arızalanarak devrilen otobüs faciaya neden oldu. Kazada 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Freni patlayan otobüs faciaya yol açtı. 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Kolombiya'da freni arızalanan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Mutata kasabasındaki Chigorodo-Dabeiba otoyolunda freni arızalanan otobüs dağ yamacına çarparak devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.

ARAÇ MUAYENESİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, otobüsün araç muayenesinin olmadığını ve mekanik arızalarının bulunduğunu tespit etti.

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