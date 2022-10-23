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Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'den yıllar sonra gelen itiraf. Julia Roberts'ı neden terk ettiğini açıkladı

Hayatını anlatan kitabının raflara çıkması için gün sayan Friends dizisi yıldızı Matthew Perry, belki de en sansasyonel ilişkisi olan Julia Roberts hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 02:03
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Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry oyuncu Julia Robertsdan neden ayrıldığını açıkladı

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'den yıllar sonra gelen itiraf. Julia Roberts'ı neden terk ettiğini açıkladı
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Yakında çıkacak olan otobiyografisi Friends, Lovers And The Big Terrible Thing'de (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) yazan Perry, e-postanın yaygınlaşmasından önceki günlerde, oyuncu Julia Roberts ile yüzlerce mesaj alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Friends yıldızı Matthew Perry, Julia Roberts'a faks mesajlarıyla nasıl kur yaptığını anlattı.

Perry o günleri kitabında şöyle anlatıyor: "Günde üç veya dört kez faks makinemin başına oturur ve bir sonraki mektubunu yavaşça ortaya çıkaran kağıt parçasını izlerdim. O kadar heyecanlıydım ki, bazı geceler kendimi bir partide çekici bir kadınla flörtöz bir alışverişi paylaşırken bulur ve konuşmayı kısa keserek eve koşar ve yeni bir faksın gelip gelmediğine bakardım."

JULIA ROBERTS'TAN AYRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Julia, Matthew'un ilk halka açık ilişkisiydi ve 1995'ten 1996'ya kadar sürdü.  Matthew, Kasım ayında çıkacak kitabında kısa süren ilişkisinin bitme nedeninin kendisi olduğunu şu sözleriyle açıklıyor:

"Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından sürekli emindim. Neden olmasın? Yeterli değildim; Asla yeterli olamam; Kırıldım, büküldüm, sevilmezdim. Onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım. Kendisini bir televizyoncuyla gecekonduya soktuğunu düşünmüş olabilir ve televizyoncu şimdi ondan ayrılıyordu. Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem."

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