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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:31
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Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
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Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek AK Parti milletvekili aday listeleri netleşti. İki isim haricinde kabinedeki tüm bakanlar milletvekili aday listesinde yer aldı. Kabineden aday göterilmeyen isimler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.

FUAT OKTAY ANKARA'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

FUAT OKTAY KİMDİR?

Yozgat-Çekerek doğumlu Fuat Oktay Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2018'DE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi. 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi. İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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