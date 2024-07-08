Fuat Saka Almanya'yı salladı

Türk müzisyen Fuat Saka’nın Yunanlı sanatçı Vangelis Zografos ile birlikte yazdığı Dark Waters-Göç Senfonisi Almanya’nın Köln şehrinde sahnelendi.

Özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığının yükseldiği bir dönemde böyle bir senfoninin Avrupa'nın önemli şehirlerinden biri olan Köln'de sahnelenmiş olması ayrı bir önem taşırken, Fuat Saka "İnsanlığın bitmeyen dramına günümüzde de şahit olmak, sanatçı duyarlılığımın çığlığına yansıyor. Bizzat göçü yaşamış birisi olarak, göçün yarattığı travmaları evrensel dil olan notalara dökerek, çekilen acılara ortak olmak istedim." dedi.

Konserde Gürzenich Orkestrası'nda Ustina Dubitsky şef olarak görev alırken; Zacharias Spyridakis Girit Liriyle, Dr. Cihan Yurtçu kavalıyla, Fuat Saka ve Yunanlı sanatçı Ioanna Forti ise solist olarak destek verdi.

Senfoni konseri dinlemeye gelen binden fazla dinleyiciden büyük beğeni aldı. Yaklaşık 75 dakika süren konser sonunda orkestra ve tüm sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.