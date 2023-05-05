Fuego Yanardağı uyandı! Binlerce kişi tahliye edildi

Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fuego Yanardağı uyandı! Binlerce kişi tahliye edildi

Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansından yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.

Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.

Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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