Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması. Nuri Şahin sorusunu yanıtladı

Almanya dönüşünde basın mensuplarına İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Arat, Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya, "Biz herkesle görüşüyoruz. Spesifik kişilere indirmeyin. Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili." cevabını verdi.

Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda yüzde 50'lik bir oran olduğunu söyleyen Arat, "İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş hassas bir dönemden geçiyor. Taraftarlarımızın yönetim kuruluna inanmasını istiyorum. Vaziyet şubat ayındaki kadar sıkışık değil. Sezon başı olacağı için alternatiflerimiz daha fazla, zaman daha planlı. Şubatta, devre arasında kimse gelmek istemiyordu. Oyuncu ve teknik direktör için doğru zamanda çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Arat, "Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Beşiktaş ilk önce hedefine ulaşacak. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

''İMZALARI KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun daha erken bir tarihte yapılması için kulüpler tarafından verilen imzalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Arat, şunları kaydetti:

"Beşiktaş her şeyden önce sözünü tutar. Beşiktaş, Kulüpler Birliğinde söz verdi, bu sözünü tuttu. Bunun demokratik ve samimi bir hareket olduğunu düşünüyorum. İmza verene de vermeyene de aynı saygıyla yaklaşmak lazım. Verilen imzaları ciddiye almak gerekiyor. Bu kadar kulüpten bu kadar imza veriliyorsa çok ciddiye almak lazım. İmzaları küçümsememek lazım. Beşiktaş olarak bulunduğumuz yer aynıdır. Çok adaylı bir seçim olsun. Kurullar seçilerek gelsin. Bu çok adaylı seçimi aynı zamanda proje yarışı olarak değerlendirmemiz lazım. Merkez Hakem Kurulu, Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı. Bunun çözülmesi lazım. Türkiye'de futbolu özendirecek ciddi hareketler içine girmek gerekiyor. Böyle demokratik istekler her zaman faydalıdır. Beşiktaş, adayların projeleri çerçevesinde listede ve kurullarda bulunmak isteyecektir. Biz de adaylar kimler diye değerlendireceğiz ve karar vereceğiz."

Almanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Real Madrid ve Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain karşılaşmalarını izleyen Arat, "Yarı finaller bir şenlik. Münih'te çok güzel bir ortam vardı. Oradaki ziyaretimden dolayı Bayern Münih Başkanı geldi, sohbet ettik. Önemli görüşmeler yaptık. Sonra Dortmund'a geçtik. Orada da güzel bir maç oldu. Seyirci çok etkiliydi. Dortmund ve Münih'te seyircilerin katkısını izledim. Biz de bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yeni açıktaki geniş tarafa daha fazla seyirci alıp daha coşkulu olması için müracaatta bulunmuştuk. Kısa zamanda onun neticesini bekliyoruz. UEFA bu tip tribünlere izin veriyor. Onun dışında kulüpler ve UEFA yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.