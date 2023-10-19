Fulden Uras’tan haber var. 13 yılda 23 ameliyat geçirmişti

13 yılda tam 22 kez operasyon geçiren Fulden Uras, geçtiğimiz günlerde 23'üncü kez bıçak altına yattı. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Uras, "Gazze'deki vahşeti gördükçe 'İyiyim' demeye utanıyorum" dedi.

Fulden Uras’tan haber var. 13 yılda 23 ameliyat geçirmişti

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz günlerde 23'üncü kez operasyon geçirdi.

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Sağ memesini aldıran Fulden Uras, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Uras, sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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'İYİYİM' DEMEYE UTANIYORUM

Şarkıcı, buruk bir paylaşım yaptı. Uras, paylaşımını "Güzel haberlerle buluşalım. Hamdolsun iyiyim ama Gazze'deki vahşeti gördükçe 'İyiyim' demeye utanıyorum. Daha sonra detaylı bir video ile anlatacağım şimdi tüm dualarımız masum insanlar için olsun" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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