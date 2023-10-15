Fulden Uras bir kez bıçak altına yatacak. Kanserle mücadelesinde 13 yılda 22 kez ameliyat oldu

Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras son 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu ve son olarak memesini aldıracağını açıkladı.

Fulden Uras bir kez bıçak altına yatacak. Kanserle mücadelesinde 13 yılda 22 kez ameliyat oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan 54 yaşındaki Fulden Uras, sosyal medya hesabından hastalığı ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Son 13 yılda 22 kez ameliyat olan şarkıcı memesini aldıracağını açıkladı.

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YENİDEN BIÇAK ALTINA YATACAK

Hastalığı nedeniyle daha önce defalarca bıçak altına yatan Fulden Uras, yapılan son kontrollerin ardından ameliyat olacağını söyledi.

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"ARTIK ACI YOK HOŞÇAKAL SAĞ MEMEM...''

Sağlık durumu hakkında son durumu paylaşan Uras şunları söyledi; "22 ameliyat. 22 kere narkoz. Her birinden umutla 'bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay. Çok çektirdin yine de 'hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme.

İçim buruk asla üzgün değilim hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık 'acı yok' düşünsenize ne büyük lüks benim için. Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak.

Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarınızı bekliyorum . Hoşçakal acılarım, hoşça kal sağ memem."

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