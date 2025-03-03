Fulham, Bassey’e sahip çıktı: Irkçı ve homofobik saldırılara sert tepki

Fulham Kulübü, FA Cup’ta Manchester United’ı penaltılarla mağlup ettikleri maçın ardından savunma oyuncusu Calvin Bassey’e yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı ve homofobik saldırıları "iğrenç" olarak nitelendirerek kınadı.

Nijeryalı futbolcu Bassey, Old Trafford’da oynanan karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetmişti. Ancak maçın ardından sosyal medya hesaplarından aldığı saldırgan mesajları paylaştı.

BASSSEYYY!



Old Trafford is silenced as Calvin Bassey has his first FA Cup goal in his first-ever FA Cup game for @FulhamFC ⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/VZZub4sUam — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025

Fulham, yaptığı resmi açıklamada, "Bu tür davranışların futbolda ve toplumda hiçbir yeri yoktur. Calvin Bassey’in yanındayız ve ona tam destek vermeye devam edeceğiz. Saldırıları gerçekleştiren kişilerin tespit edilmesi için ilgili mercilerle iş birliği yapacağız" ifadelerine yer verdi.

We are utterly appalled at the racist and homophobic abuse received and subsequently shared by Calvin Bassey on social media after yesterday’s FA Cup tie against Manchester United. — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 3, 2025

Premier Lig yönetimi de yaptığı açıklamada saldırılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Bu tür saldırılar kabul edilemez. Calvin Bassey ve Fulham Kulübü’ne tam destek veriyoruz. Sosyal medya platformları ve yetkililerle birlikte çalışarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bassey’nin maruz kaldığı taciz, Everton’dan Abdoulaye Doucoure, İngiltere Milli Takımı’ndan Kyle Walker, Newcastle United’dan Joe Willock ve Manchester City’nin kadın futbolcusu Khadija Shaw’ın daha önce yaşadığı benzer olayları akıllara getirdi.

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Irkçılıkla mücadele eden Kick It Out (KIO) örgütünün CEO’su Samuel Okafor, BBC Sport’a verdiği röportajda İngiltere’de futbolculara yönelik nefret söylemlerinin "kriz noktasına" ulaştığını belirtti.

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Maçta Bassey’nin attığı gol, Bruno Fernandes’in ikinci yarıda kaydettiği golle karşılık buldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi. Manchester United’da Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee penaltıları kaçırırken, Fulham çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Craven Cottage’da Crystal Palace’ı ağırlayacaklar.