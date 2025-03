Fulham, Bassey’e sahip çıktı: Irkçı ve homofobik saldırılara sert tepki

Fulham Kulübü, FA Cup’ta Manchester United’ı penaltılarla mağlup ettikleri maçın ardından savunma oyuncusu Calvin Bassey’e yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı ve homofobik saldırıları "iğrenç" olarak nitelendirerek kınadı.

Nijeryalı futbolcu Bassey, Old Trafford’da oynanan karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetmişti. Ancak maçın ardından sosyal medya hesaplarından aldığı saldırgan mesajları paylaştı.

BASSSEYYY! Old Trafford is silenced as Calvin Bassey has his first FA Cup goal in his first-ever FA Cup game for @FulhamFC ⚪️ #EmiratesFACup pic.twitter.com/VZZub4sUam

Fulham, yaptığı resmi açıklamada, "Bu tür davranışların futbolda ve toplumda hiçbir yeri yoktur. Calvin Bassey’in yanındayız ve ona tam destek vermeye devam edeceğiz. Saldırıları gerçekleştiren kişilerin tespit edilmesi için ilgili mercilerle iş birliği yapacağız" ifadelerine yer verdi.

We are utterly appalled at the racist and homophobic abuse received and subsequently shared by Calvin Bassey on social media after yesterday’s FA Cup tie against Manchester United.