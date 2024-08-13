Furkan Bölükbaşı’nın daha önce yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Furkan Bölükbaşı’nın daha önce yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı

Canlı yayın yaptığı sırada arama geçmişinde “TÜRBANLI SİMGE S*KSO PART2” yazdığı görülen Furkan Bölükbaşı’nın daha önce “Başörtülü general atayacağız” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

AKP’yi savunmak adına yaptığı paylaşım ve çıkışlarla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı’nın canlı yayın yaptığı sırada ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı yıktı geçti.

Furkan Bölükbaşı’nın kullandığı bilgisayarın son aramalarında “TÜRBANLI SİMGE S*KSO PART2” yazdığı görüldü.

Canlı yayına yansıyan görüntülerin ardından Furkan Bölükbaşı, canlı yayınını yorumlara kapattı.

TÜRBAN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayın görüntüleri gündem olan Furkan Bölükbaşı’nın Nisan 2023’te türbanla ilgili yaptığı bir paylaşım ise yeniden gündeme geldi.

Arama geçmişinde “TÜRBANLI SİMGE S*KSO PART2” yazan Furkan Bölükbaşı’nın daha önceki paylaşımında “Durun daha başörtülü general atayacağız” ifadelerini kullandığı görüldü.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

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