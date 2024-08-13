Üç yaşındaki kız çocuğu uçurtmaya takılarak gökyüzüne uçtu. İlgisiz babasının yanındaydı

Tayvan'da düzenlenen uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. Uçurmaya takılan kız rüzgarından etkisiyle havalandı. Bölgede bulunan insanların çığlık sesleri arasında havada süzülen küçük kızın görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Tayvan’ın başkenti Taipei’nin güneyindeki Hsinchu şehrinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde yaşanan olay yürekleri ağıza getirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, uçurtmanın kuyruğuna takılan 3 yaşındaki bir kızın havada süzüldüğü görüldü.

Olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, bir grubun uçurtmayı uçurmaya hazırladığı ve kuyruk kısmında küçük bir kızın olduğunu fark etmedikleri anlaşılıyor. O esnada kız çocuğunun babasının da yanında olduğu görüldü.

Uçurtmaya takılan küçük kız, gökyüzünde dönmeye başladı. Aşağıda izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, uçurtma ağırlığa dayanamayarak yere inmeye başladı. Birkaç kişinin yardımıyla uçurtmanın ucundaki küçük kız kurtarılarak yere indirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı herhangi bir yara almadan atlattığı bildirildi.