Furkan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Furkan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?
FURKAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Furkan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtı:
- İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren delil.
- Hakkı bâtıldan ayırt etmesi sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isim.
FURKAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Furkan ismi Kur'an-ı Kerim'de (Furkan Suresi 1. Ayet) geçmektedir ve Furkan ismini koymak caizdir.