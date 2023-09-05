Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Furkan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?

Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?

Furkan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Furkan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?

FURKAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Furkan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtı:

- İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren delil.

- Hakkı bâtıldan ayırt etmesi sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isim.

FURKAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Furkan ismi Kur'an-ı Kerim'de (Furkan Suresi 1. Ayet) geçmektedir ve Furkan ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Motokurye yumruklara rağmen elleri arkasında bekledi Güncel
Motokurye yumruklara rağmen elleri arkasında bekledi
Dilan Çiçek Deniz babasıyla poz verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz babasıyla poz verdi
Emekliler için verilen talimatı yandaş medya sızdırdı Ekonomi
Emekliler için verilen talimatı yandaş medya sızdırdı
Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı Güncel
Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
Ahmet Çakar Zaha Kerem'i tekme tokat dövdü dedi. Galatasaray anında harekete geçti Spor
Ahmet Çakar Zaha Kerem'i tekme tokat dövdü dedi. Galatasaray anında harekete geçti
Milli Takımın uçağının İstanbul'a iniş görüntüleri ortaya çıktı Spor
Milli Takımın uçağının İstanbul'a iniş görüntüleri ortaya çıktı
Dere yatağına bu binayı yapan ve izin verenler suçlu değil mi? Prof. Mikdat Kadıoğlu isyan etti Güncel
Dere yatağına bu binayı yapan ve izin verenler suçlu değil mi? Prof. Mikdat Kadıoğlu isyan etti