Futbol tarihinde yaşanmış en paranormal olay. Hayalet gol

Bundesliga'da Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçındaki hayalet gol tam 10 yıl sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Futbol tarihinde yaşanmış en paranormal olay. Hayalet gol

2012-13 sezonundaki Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçında hakemin delik olan yan ağlardan kaleye giren topu gol olarak değerlendirilmesi üzerine mücadele tarihe geçmişti.

Bayer Leverkusenli futbolcu Stefan Kiessling, 70. dakikada bir korner atışında topu kafayla kaleye gönderdi.

Ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktıktan sonra delik olan yan ağlardan kaleye girdi.

Maçın hakemi Felix Brych, Hoffenheimlı oyuncuların itirazlarına rağmen verdiği gol kararıyla bir skandala imza attı.

Bayer Leverkusen, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

1994'TE İLGİNÇ POZİSYON

Bu olaya benzer durum, 23 Nisan 1994 tarihinde oynanan Bayern Münih-Nürnberg maçında yaşanmıştı.

Bayern Münihli Thomas Helmer, topu kalenin yanından auta göndermesine rağmen hakem pozisyonu gol olarak değerlendirmiş ve takımı, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Nürnberg'in itirazı sonucu tekrarlanan maçı Bayern Münih bu kez 5-0 kazanmıştı.

Halen özel televizyon kanalı Sport 1'de futbol yorumcusu olan Helmer de Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçının tekrarlanması gerektiğini söyledi. Pozisyonu değerlendiren Helmer, "Saniyelik bir olay. Oyuncu olarak topun gol olup olmadığını bilmiyorsun. Kiessling de o an ne yapacağını ve ne olduğunu düşünmüştür. Bu saniyeler önemli" ifadesini kullandı.

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