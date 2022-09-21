21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz

Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz

Derya Balta'nın yıllarca Galatasaray ve A milli takımda forma giyen Hakan Balta'yı takım arkadaşı Tarık Çamdal'la aldattığı iddiası ortaya atılmıştı. Çıkan iddialar sonrası Derya Balta, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak sessizliğine son verdi. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:47
Takip Et

Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan ihanet iddialarına yanıt! "Klavye delikanlılığınızın bedeli olacak"

Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz
+
Aa
-

Uzun seneler boyunca Galatasaray ve A milli takımda forma giymiş Hakan Balta’nın eşi Derya Balta hakkında çirkin iddialar ortaya atılmıştı. 

Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkında, eşini takım arkadaşı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası Derya Balta sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Derya Balta, "Hesabını da vereceksiniz o zaman! Öyle kulis olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet" deyip ihanet iddialarına tepki gösterdi. 

Bu iddiaları affetmeyen Balta ailesinin konuyu yargıya taşıyacakları öğrenildi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
3
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
4
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.