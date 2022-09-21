Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz

Uzun seneler boyunca Galatasaray ve A milli takımda forma giymiş Hakan Balta’nın eşi Derya Balta hakkında çirkin iddialar ortaya atılmıştı.

Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkında, eşini takım arkadaşı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası Derya Balta sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Derya Balta, "Hesabını da vereceksiniz o zaman! Öyle kulis olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet" deyip ihanet iddialarına tepki gösterdi.

Bu iddiaları affetmeyen Balta ailesinin konuyu yargıya taşıyacakları öğrenildi.

