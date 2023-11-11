Futbolda tarihi karar. Oyuncuların vücutlarına kamera takılacak

Premier Lig'de yeni bir döneme geçiliyor. Yayıncı kuruluş TNT Sports iş birliğiyle her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma sırasında formalarına kamera takacak.

İLK DENEME BUGÜN YAPILACAK

Deneme Tottenham’ın bugün deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada yapılacak.

IFAB İZİN VERMİYOR

IFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. Bu nedenle TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından maç öncesi ısınmada kullanma kararı aldı.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Daha önce basketbolda kullanılan sistem, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlanıyor.