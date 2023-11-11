Futbolda tarihi karar. Oyuncuların vücutlarına kamera takılacak

Yayıncı kuruluş TNT Sports ile iş birliğine giden Premier Lig maç öncesi ısınmada oyuncuların vücutlarına kamera takacak.

Turgay Beşyıldız
Futbolda tarihi karar. Oyuncuların vücutlarına kamera takılacak

Premier Lig'de yeni bir döneme geçiliyor. Yayıncı kuruluş TNT Sports iş birliğiyle her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma sırasında formalarına kamera takacak.

İLK DENEME BUGÜN YAPILACAK
Deneme Tottenham’ın bugün deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada yapılacak.

IFAB İZİN VERMİYOR
IFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. Bu nedenle TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından maç öncesi ısınmada kullanma kararı aldı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR
Daha önce basketbolda kullanılan sistem, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlanıyor.

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