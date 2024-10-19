Futbolu bırakan Varane’ın yeni görevi belli oldu

Yaşadığı sakatlıkların ardından yakın zamanda emekliye ayrılan Varane'ın, kulübün gençlik geliştirme çabalarını desteklemek için Como 1907 Gelişim Başkanı Osian Roberts ve Eğitim Programı Başkanı Juliette Bolon ile işbirliği yapacağı açıklandı.

Fransız Futbol adamının yeni göreviyle ilgili olarak Serie A kulübünden yapılan duyuruda "Katılımı yalnızca oyunculara değil, aynı zamanda eğitim girişimleri aracılığıyla daha geniş topluluğa da fayda sağlayacaktır. Varane akademik, liderlik ve mesleki eğitimi gençlik programlarına entegre ederek genç sporcuların futboldan sonraki hayata hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

1 AY ÖNCE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Raphael Varane, uzun yıllar Real Madrid ve Manchester United'da forma giydikten sonra geçtiğimiz temmuz ayında Como'ya transfer olmuştu. İtalyan takımında 1 maçta forma giyebilen Varane, yaklaşık 1 ay önce futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı.