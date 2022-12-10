Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Dünya Kupası’nın bir numaralı favorisi Brezilya’nın Hırvatistan’a elenmesi Arjantin cephesinde bayrama neden olmuştu.

Öyle ya, final yolunda ezeli rakiplerinden kurtulmuşlardı.

Ama bu yolda önce Hollanda’yı geçmek zorundaydılar.

Hollanda denilince her Arjantinli’yi bir endişe basar.

Çünkü, bugüne kadar Dünya Kupası ve dostluk maçlarında 9 kez karşılaştıkları Hollanda’yı 90 dakika içinde bir kez bile yenememişlerdi.

Tek galibiyetleri, 2014'te Sao Paulo'da 0-0 berabere biten yarı final maçında penaltılarda kazandıkları maçtı.

Genelde denk kuvvettiler.

Acaba tarih tekerrür mü edecekti?

18 yıl sonra iki ülke yine yarı finalde karşı karşı geldi.

Hollanda son ABD zaferindeki 11’nden sadece tek değişiklik yapmış, Bergwijn’e forma vermişti.

Arjantin ise Papu Gomez’i kulübeye çekip, Lisandro Martinez hamlesiyle 3’lü savunmaya dönmüştü.

İki takım da küçük bir hatanın büyük bir kayıba neden olacak bir maç yaptıklarının farkındaydı.

Bu yüzden kontrollü başladılar.

Elbette kaybetme korkusunun psikolojik baskını yaşıyorlardı.

İlk 30 dakikada tek bir ciddi pozisyonun olmaması bu korkunun sonucuydu.

Küba devriminin önemli lideri Arjantinli Che Guevara’nın şöyle bir sözü var.

“Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri risk etmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.”

Arjantinliler Che’nin bu sözünü hatırlamış olacak ki, 30. dakikadan itibaren riske girip çıkmaya başladılar.

Kanatlardan geliştirdikleri ataklarla disiplinli Hollanda savunmasını hataya zorladılar.

En büyük kozları elbette Messi’ydi.

MESSİ’DEN MOLİNA’YA: AL, AT

Messi gibi yıldızların ne zaman ne yapacağı belli olmaz.

Pusuya yatmış avcı gibi en uygun zamanı beklerler.

Bir anda sahneye çıkar ve maçın akışını o anda değiştirirler.

34.dakikaya kadar Nathan Ake’nin çok yakın markajında kalan Messi, o dakikada topla buluştu, çizgi halinde yakalanan Hollanda savunmasının arasındaki boşluğu gördü ve savunma arkasına koşan Molina’ya muhteşem bir pas çıkardı.

Molina’ya sadece golü atmak kaldı: 1-0

Arjantinli yıldız kendi gol atmasa da attırdı.

İlk yarının özeti Messi’nin bu muhteşem pasıydı.

HOLLANDA’NIN RİSKİ

ARJANTİN’İN MESSİ’Sİ

Hollandalı ünlü ressam Brueghel’in 1559'da meşe pano üzerine yağlı boya ile çizdiği Hollanda Atasözlerini tasvir eden ünlü tablosunda “Kiliseyle çan kulesini görmek, yolculuğun bittiği anlamına gelmez” deyimi de yer alır.

“Bir iş tam olarak bitmeden bırakmamak gerekir” anlamına gelir.

Hollanda maçı bırakmamak için ikinci yarıda risk alan taraf oldu.

Oyunu geniş alana yayıp özellikle yüksek toplarla Arjantin kalesini zorlamaya başladılar.

Arjantin ise üzerine saldıran rakibinin arkasına Acuna, Mac Allister, Alvarez ve Messi’yle sızmaya çalışıyordu.

İşte o sızmalardan birinde, 73’te Acuna sol kanattan ceza alanına daldı, Dumfries tarafından düşürülünce Arjantin penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi usta bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

BEŞİKTAŞLI WEGHORST SAHNEDE

Hollanda için kalan dakikalar artık “ya herro, ya merro” deme dakikalarıydı.

Hollanda dünyanın en uzun boylu insanlarının ülkesidir.

Milli Takım oyuncularının da uzun boylu olması yüksek toplarda Arjantin savunmasını zaman zaman zor durumda bıraktı.

Van Gaal daha ofansif, daha riskli bir sisteme giderek, yeni kozlarını sahaya sürdü.

Onlardan biri Beşiktaşlı Weghorst’tu.

Weghorst Hollanda’yı canlandırdı ve 83. Dakikada güzel bir kafa şutuyla kaleci Martinez’i avladı: 2-1

AMAN YARABBİ!..

O NASIL BİR FRİKİK ÖYLE

Yüksek toplar Arjantin’in başına bela olmaya devam ediyordu. Son dakikalarda yine o yüksek toplardan birinde Hollanda Arjantin ceza çizgisinde bir frikik kazandı.

Bu öyle bir frikikti ki, çok çalışılmış, akıl dolu, rakibi ve tribünleri şaşkına çeviren bir vuruştu.

Herkes kaleye şut beklerken, Arjantin barajının arkasına gizlenen Weghorst yerden gelen pası direk kaleye adresledi ve skoru eşitledi:2-2

Akıl, organizasyon, pas, vuruş dört dörtlüktü.

Böylece Beşiktaşlı Weghorst Hollanda’yı maça ortak eden futbolcu oldu.

NEFESLER TUTULDU

Normal süre 2-2 sona erince maç uzatmalara gitti.

Sahada kıran kırana bir mücadele vardı.

Arjantin saldırıyor, Hollanda direniyordu.

Futbol adına tüm güzellikler sahadaydı.

Bu bölümde Hollanda kalecisi Andries Noppert kalesinde devleşti.

Son dakikada Fernandez’in şutu direkten dönünce maç tıpkı 2014’deki gibi penaltılara kaldı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Katar’da belki de bugüne kadar oynanan en zevkli, en heyecanlı maçı Arjantin penaltılarla 4-3 kazanarak yarı finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Bu maç aynı zaman da tarihin tekerrür etmesiydi.

2014 yılında Sao Paulo’da oynanan yarı finalde Arjantin aynı bu maçtaki gibi penaltılarda Hollanda’yı elemiş, ilk penaltıyı Messi gole çevirmişti. Sahadan 4-2 yenik ayrılan Hollanda’nın başında yine Van Gaal vardı.