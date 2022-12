Kamerun'un Brezilya'yı nasıl yendiğini bir Afrika atasözüyle açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Şu an hastanede tedavi olan, Brezilya’nın altın sarısı kumsallarının gezegenimize armağanı siyah inci Pele,

“Dünya Kupası iyi ve harika oyuncuları ölçmenin çok önemli bir yoludur. En iyilerin testidir” demişti.

Hiç şüphesiz dünyanın en iyi futbolcularını yetiştiren ve Dünya Kupası tarihinin tartışmasız en iyisi olan Brezilya Milli Takımı, 5 kez o kupayı kaldırmanın gözdağıyla Kamerun karşısına çıkmıştı.

Sakat olan Neymar kadroda yoktu ama Teknik Direktör Tite, 39 yaşındaki tecrübe bilgesi Dainel Alves’i ilk onbire almıştı.

Böylece Alves 125 kez milli olarak, Roberto Carlos ile birlikte Brezilya'da en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Tite, gruptan çıkmayı garantilemenin de rahatlığıyla 3 yeni oyuncusu Martinelli, Rodrigo ve Anton’u sahaya sürmüştü.

Ya Kamerun?

Yapay zeka matematik yazılımların bile yüzde 5 kazanma şansı vermediği Kamerun’un böyle bir dünya markası karşısında ne yapacağı merak konusuydu.

Oyun Brezilya’nın hakimiyetiyle başladı. Sambacılar özellikle Martinelli’nin getirdiği toplarla rakibi zorladı.

İlk yarıda Rodrigo, Alvez, Antony, Martinelli’nin şutlarından sonuç alamadı.

Kamerun ise sol kanatta iyi çalışan Chuopo-Moting’in kontra çıkışlarıyla sürpriz arıyordu.

Kolay teslim olacak gibi görünmüyordu.

BİR AFRİKA ATASÖZÜ

Pulitzer ödüllü yazar Friedman, “Dünya Düzdür” isimli kitabında bir Afrika atasözünden bahseder.

Şöyledir o atasözü.

“Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır, En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur. Yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda olduğunuzu bilin.”

Kamerunlu futbolcular da kolay yem olmamak için koştular.

İlk yarının son anlarında öyle bir pozisyon yakaladılar ki, Mbuemo’un şutunu kaleci Ederson bir ceylan çevikliğinde kurtarmasa öne geçmeleri içten bile değildi.

Bu şut Katar’da Brezilya kalesine 241 dakika sonra çekilen ilk şuttu.

MUHTEŞEM KURTARIŞLAR

Kaleciler futbolun yalnız adamlarıdır derler.

İkinci yarıda iki takım da başa baş oyun sergilerken, o yalnız adamlar sahneye aldı.

50.dakika Aboubakar’n sert şutunu kaleci Ederson önledi.

Ederson’a misilleme 56. dakikada Epassy’den geldi. Martinelli’nin füzesini, mükemmel bir hava savunma sistemi gibi bertaraf etti.

KAMERUN’UN İNANILMAZ ZAFERİ

Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho’nun meşhur bir sözü var.

“Küçümsemek yanlış, çünkü aptallık bir kusurdur; ama öyleleri vardır ki aptallığı kusursuzdur.”

Geçmiş maçlardan uzak bir görünüm vergileyen Brezilya Kamerun’u küçümsemiş olacak ki, Kamerun’un üstüne gelmesine izin verdi.

Aboubakar gibi bir tecrübe bu aptallığı affedecek adam değildi.

Zaten maç boyu bir kaç kez Brezilya kalesini zorlamıştı.

Uzatmanın ilk dakikasında sağdan gelen bir ortada Aboubakar kafayı Epassy’in uzanamayacağı yere bıraktı.

Bu gol maçın sonucu ve belki de turnuvanın en sürpriz skoruydu.

Kamerun 1-Brezilya :0

Kamerun bu büyük galibiyete rağmen gruptan çıkamadı ama adını Dünya Kupası maçlarına yazdırdı.

