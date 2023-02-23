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Futbolun sesi hayatını kaybetti

İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan, 200'den fazla maçta sesi olan spiker John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:50
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Futbolun sesi hayatını kaybetti

Futbolun sesi hayatını kaybetti
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BBC'nin efsane spikeri, İngiliz maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Motson, 29 FA Cup finali ve 10 Dünya Kupası dahil olmak üzere 2 binden fazla maç anlattı.

Motson ayrıca popüler futbol oyunu FIFA serisinde de sesiyle yer alıyordu.

77 yaşında hayatını kaybeden spiker "futbolun sesi" olarak tanınıyordu.

Gary Lineker, Gary Neville ve Jamie Carragher gibi efsane futbolcular bugün John Motson için saygı duruşunda bulundu.

Birçok futbolsever Motty'nin kusursuz sesine ve birçok maçında ekranda ve ekran dışında giydiği ikonik koyun derisi ceketine saygılarını sunmak için sosyal medyada paylaşım yaptı.

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