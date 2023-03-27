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FIFA kulüplere servet ödeyecek

FIFA, 2026 Dünya Kupası için kulüplere ödeme yapacak.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:01
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FIFA'dan kulüplere servet

FIFA kulüplere servet ödeyecek
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FIFA, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2026 Dünya Kupası'na futbolcu gönderecek  kulüplere rekor bir ödeme yapacak. FIFA'nın yapacağı rekor ödeme tutarı belli oldu.

KULÜPLERE PARA AKACAK
FIFA, Dünya Kupası'nda yer alan futbolcular nedeniyle kulüplere toplam 341 milyon Euro ödeme yapacak.
Bu tutar, 2022 Dünya Kupası'na göre yüzde 75 artış anlamına geliyor.
Katar'da oynanan son kupa için 193 milyon Euro'luk bir ödeme yaptı.
FIFA, 2022 Dünya Kupası'na katılan futbolcular için kulüplerine turnuvada geçirdikleri her bir gün için 9 bin 200 Euro ödeme yaptı. 
Kupada final gören Arjantin ile Fransa'nın oyuncuları kulüplerine en çok para kazandıran futbolcular oldu.

EN ÇOK GELİR BEŞİKTAŞ'IN
Dünya Kupası'na oyuncu gönderen Beşiktaş 557 bin Euro, Galatasaray 396 bin Euro, Fenerbahçe 203 bin Euro, Kayserispor 186 bin Euro, Trabzonspor 162 bin Euro, Alanyaspor 139 bin Euro, Hatayspor 111 bin Euro, Antalyaspor 65 bin Euro, Konyaspor ise 36 bin Euro gelir elde etti. 

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz arasında düzenlenecek. Turnuvaya toplam 48 ülke katılacak. Son Dünya Kupası'na 32 takım katılmıştı. Önümüzdeki kupaya böylece 16 takım daha fazla  katılmış olacak.

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