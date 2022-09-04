Ankaragücü maçı öncesi Beşiktaş'ın zaafını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Ankaragücü'nün lige kötü başlaması ve puan cetvelindeki yeri kimseyi yanıltmasın. Flaş transferler yaptı. İyi oyuncuları var. Ama takım olamamanın sıkıntısını çekiyor. Mutlaka bir patlama yapacak. Ömer Erdoğan'ın takımın başına geçmesi de bir fark yaratacaktır.

Peki o gün bugün olabilir mi?

Sanmıyorum. Ama Beşiktaş'ın zaafını değerlendirebilirlerse bir şansları olabilir diye tahmin ediyorum.

Beşiktaş hücumda şu anda Türkiye'nin en iyi takımı. Rahat pozisyon bulup kolayca gol atabiliyor. Ghezzal olmasa da bugün de Weghorst, Nkouodu, Muleka, formunun zirvesinde olan Salih'le yine etkili olacaktır.

Beşiktaş'ın derdi bu oyunu 90 dakikaya yayamamak. İlk 60 dakikada attı attı! Sonrası sıkıntı.

Beşiktaş'ın zaafı defansının ortası ve kalecisi. Ben ön tarafı Bayern Münih gibi olan takımın arkasına Saiss-Necip ikilisini yakıştıramıyorum.

Yine de Beşiktaş'ın istediğini alarak döneceğini sanıyorum Ankara'dan.

Tabii Valerien Ismael tuhaf oyuncu değişikliklerine erken başlamazsa.