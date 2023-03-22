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Milli takım İngiltere'yi devirdi

19 Yaş Altı Futsal Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında İngiltere'yi 6-2 yendi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 23:14
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Futsalda milller İngiltere'yi yendi

Milli takım İngiltere'yi devirdi
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, İtalya'nın Policoro bölgesinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçını Palaercole Spor Salonu'nda oynadı.

Millilerin gollerini Eren Büyükkaya (2), Mustafa Karaman, Efecan Saçıkara, Koraycan Akbaş ve Melih Turğut kaydetti. İngiltere'nin golleri ise Barber ve Desborough'tan geldi.

Türkiye, grupta yarın Çekya, 25 Mart Cumartesi günü ise İtalya ile oynayacak.

Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül'de Hırvatistan'nın Porec kentinde oynanacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

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