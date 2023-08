G-20 zirvesinin sloganı: "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek"

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının girişimiyle 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin ailelerine ve gazilere yardım amacıyla oluşturulan "Tek millet, tek yürek" platformu, Azerbaycan Savunma Bakanlığının desteğiyle İsmayıllı ilinde bir etkinlik düzenledi.

Bilindiği gibi, “tek millet, iki devlet” kavramı, Türkiye ve Azerbaycan devlet adamları tarafından uzun süredir kullanılıyor. Kavramı, bütün Türk cumhuriyetlerini kapsayacak şekilde kullanmak da mümkün...

***

Türk dünyası açısından durum böyle ama dünyada çok farklı bir proje sürdürülüyor. Projenin ne olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 17 Temmuz 2023 tarihli mesajında da ifade ediliyor.

Şimşek mesajında “Sorunsuz bir şekilde organize edilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları zirvesine ev sahipliği yaptığı ve büyük misafirperverliği için Hindistan’ı tebrik etmek istiyorum. Eylül ayında ‘Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek’ odaklı G20 Liderler zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum.” diye yazdı.

G-20 ülkelerinin "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" odaklı bir toplantı düzenlemesini, “bütün insanlık aslında tek bir ailedir” bakış açısıyla değerlendirenler de var...

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 hedefleri” ise şu başlıklar altında toplanıyor:

“Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar için Ortaklıklar...”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinden kastedilen, kadın-erkek eşitliği değil... Farklı cinsel eğilimlerin normalleştirilmesi esas alınıyor. İstanbul Sözleşmesi’nde de aynı kavram vardı..

***

Konuyla ilgili yorumlar yayınlayan Leo Hohmann ise “Kral Charles ve Küreselciler, ‘BM Gündemi 2030’ kapsamında, Eylül ayında, insanlığın tamamen dijitalleşmesini nasıl hızlandıracaklarını planlayacak.” diyor.

Hohmann’a göre 18-19 Eylül tarihlerinde New York'ta yapılacak Zirve, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik yeni bir aşamanın başlangıcı olacak:

*1971'de Alman iktisatçı ve mühendis Klaus Schwab tarafından Dr. Henry Kissinger'in vesayeti altında kurulan Dünya Ekonomi Forumu, yıllardır dünya insanlarının 2030'da "hiçbir şeye sahip olmayacağını", "özel hayatı olmayacağını" söylüyor:

* Akıllı şehirlerin içine yerleştirilen akıllı evler, herkesin faaliyetlerini, hareketlerini ve hatta düşüncelerini izleyen her şeyi bilen bir güç olan yapay zeka tarafından desteklenecek.

* İnsanlar, Dünya'nın karbon nötrlüğü yoluyla kendini "iyileştirmesine" yardımcı olmak için evrensel bir çabayla, protein kaynağı olarak böcekleri ve yapay laboratuvarda yetiştirilen etleri seve seve yiyecek.

* Karbonsuz bir dünyada hiçbir bitki yaşamının kendi kendini idame ettiremeyeceğini ve kıtlığın milyonlarca insanın hayatına mal olacağını boşverin. Kelimenin tam anlamıyla her hastalık türü için "hayat kurtaran bir aşı" olacak ve insanların doğal bağışıklık sistemleri, sentetik mRNA ile kontrol altına alınacak. Trans-insana geçilecek. Bu yeni dünyada her şey birbirine bağlı, her cihaz, her araç, her otoyol ve ışık direği, her ev, her vücut. Bu nedenle, yalnızca Nesnelerin İnterneti değil, Bedenlerin İnterneti çağrısı da var...

*Kral Charles'ın web sitesinde "yeşil toparlanmayı sürdürmek için almamız gereken 10 önlem"var. Bu 10 eylemin tamamen uygulanması halinde tüm kaynakların nasıl tahsis edileceğine ve kullanılacağına bizim için karar veren yukarıdan aşağıya bir diktatörlük kurulmuş olacak.

* Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Schwab ise büyük ulusların "kabinelerine sızmış" olmakla açıkça övünüyor ve BM’nin “Gündem 2030” hedeflerini gerçekleştirilmesine engel olma çabalarına dikkat çekiyor.

***

Bilgilerinize sunulur...