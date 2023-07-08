G.Saray'ın çok gizli transferi ortaya çıktı. Erden Timur İstanbul'a getirerek Florya'yı gezdirdi

Galatasaray'ın çok gizli bir transfer operasyonuna imza attığı ortaya çıktı.
Hatta Erden Timur'un futbolcuyu geçen hafta İstanbul'a getirerek Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bile gezdirdiği ileri sürüldü.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Erden Timur Londra seyahatinde Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin temsilcileri ile görüştü.
Bonservisi Rus kulübü Dinamo Moskova’da olan geçen sezon Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri’ni dahi gezdi. Görüşmelerin devam ettiği bemirtildi.