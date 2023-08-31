Gabon'daki darbe Kamerun ve Ruanda'da değişikliğe sebep oldu

Gabon'da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı.

KAYNAK: AA
Gabon'daki darbe Kamerun ve Ruanda'da değişikliğe sebep oldu

Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı.

Öte yandan yaklaşık 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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