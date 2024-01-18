Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan gibi oyuncular yer alıyor. Gaddar 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor?

GADDAR KONUSU NEDİR?

Uzun bir askerlik görevinin ardından evine dönen Dağhan (Çağatay Ulusoy), karşılaştığı manzara karşısında hayatının altüst olduğunu fark eder. Sevdiği kız Aydan'ın (Sümeyye Aydoğan) sessizce ayrıldığı, kardeşi Rüzgar'ın (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düştüğü bir gerçeklikle yüzleşir. Dağhan'ın hayatı, aniden gaddar bir değişime uğramıştır ve bu dönüşümün hikayesi başlamıştır.

GADDAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gaddar dizisinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturuyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisi 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle görücüye çıkıyor.