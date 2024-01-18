Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan gibi oyuncuların yer aldığı Gaddar dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanması beklenen Gaddar dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor?

Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan gibi oyuncular yer alıyor. Gaddar 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor?

GADDAR KONUSU NEDİR?

Uzun bir askerlik görevinin ardından evine dönen Dağhan (Çağatay Ulusoy), karşılaştığı manzara karşısında hayatının altüst olduğunu fark eder. Sevdiği kız Aydan'ın (Sümeyye Aydoğan) sessizce ayrıldığı, kardeşi Rüzgar'ın (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düştüğü bir gerçeklikle yüzleşir. Dağhan'ın hayatı, aniden gaddar bir değişime uğramıştır ve bu dönüşümün hikayesi başlamıştır.

image-1200x-657954e81753a.jpg

GADDAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gaddar dizisinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturuyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisi 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle görücüye çıkıyor.

Son Haberler
Ürdün Suriye'yi vurdu. 10 kişi öldü Dünya
Ürdün Suriye'yi vurdu. 10 kişi öldü
Edirne’de alevler fabrikayı sardı Yerel Haberler
Edirne’de alevler fabrikayı sardı
Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?
SPK’dan 3 kişiye işlem yasağı Ekonomi
SPK’dan 3 kişiye işlem yasağı
Konyaspor’da sıcak saatler! Tutan gitti, atan yolda! Spor
Konyaspor’da sıcak saatler! Tutan gitti, atan yolda!
Az biliniyor can kurtarıyor Sağlık
Az biliniyor can kurtarıyor