Gaffar Okkan’ı canlı yayında Ece Üner böyle anlattı. Sosyal medya HÜDA PAR yorumunu patlattı

Ünlü spiker Ece Üner'in, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı anarken kurduğu cümleler sosyal medyada gündem oldu. Üner'in, Okkan'ı anlattığı o anlar paylaşım rekoru kırdı.

Gaffar Okkan’ı canlı yayında Ece Üner böyle anlattı. Sosyal medya HÜDA PAR yorumunu patlattı

Gündeme damga vuran haberleri ve yorumlarıyla dikkat çeken ünlü spiker Ece Üner, Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu 22 yıl önce şehit edilen ancak fikirleri ile unutulmayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı andı.

Canlı yayında Okkan’ın son söylerini dile getiren Üner, anma konuşmasıyla sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Üner’in konuşması şu şekilde:

“3310’dan tüm birimlere; ben Ali Gaffar Okkan! Bu size ilk ve son uyarımdır. Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım” bu ise o telsizden yükselen sesi. Diyarbakır’da onun döneminde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişme; aslında başlı başına bir kitap konusu. İnsanları gece yarıları sokağa bile çıkmaktan korktuğu bir kent. Sadece 3 buçuk yıl içinde yepyeni bir kimliğe büründü. Bu değişimde en büyük pay sahibi kuşkusuz Gaffar Okkan’dı. Bir sıkıntısı olan doğrudan ona giderdi. Parası olmayanlar ondan para ister, başı belaya girenler ilk ona koşardı. Şık giyim tarzı, korumasız halk arasında dolaşması, aracını şöforsüz kullanması, daha birçok tavrı ve tutumu alışılmışın dışındaydı. Devletle toplumu birbirine o hassas bölgede yaklaştırabilen bir adamdı.

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