Binali Yıldırım terör örgütü Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR için terör faaliyeti yok dedi. Gaffar Okkan'ı şehit ettiler

Binali Yıldırım Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın Hizbullah bağlantısını sorusuna “HÜDAPAR hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş?” dedi.

Binali Yıldırım terör örgütü Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR için terör faaliyeti yok dedi. Gaffar Okkan'ı şehit ettiler

Editör: Özge Ceren Çimen

NTV’ye konuk olan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 14 Mayıs öncesi skandal bir açıklamada bulundu. Yıldırım Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDA PAR’ın açıklamalarına rağmen Hizbullah bağlantısını reddetti.

Programda Yıldırım’a HÜDA PAR’ın Hizbullah terör örgütü ile bağının olup olmadığı soruldu.

“HÜDAPAR HANGİ TERÖR FAALİYETİNİ YAPMIŞ”

Yıldırım “HÜDAPAR hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş? Genel başkan çıkıp bağımız yok.” şeklinde yanıt verdi.

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HÜDA PAR BAŞKANI: HİZBULLAH’I TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMÜYORUZ

Ancak HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu TVnet’te katıldığı bir programda “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmüyoruz” demişti. Binali Yıldırım Yapıcıoğlu’nun bu sözlerini ya unuttu ya da görmezden geldi.

HÜDA PAR: “EY KÜRDİSTAN! ARTIK SENİN DE BİR SAHİBİN VAR”

Öte yandan Yıldırım’a HÜDA PAR Genel Başkanı Galip Ensarioğlu’nun “Ey Kürdistan! Artık senin de bir sahibin var” cümlesi hatırlatılınca Yıldırım HÜDA PAR’ın teröre bulaşmış bir yapısının olmadığı ve HÜDA PAR’ın üniter yapı ile bir sorununun olmadığını söyledi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü Millet İttifakı’nı destekliyor’ deyince hemen bu soru ardından otomatik geliyor bize. Bir kere HÜDAPAR hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş? Hizbullah ile alakamız yok diye açıkladılar, biz niyet okuyuculuğu mu yapıyoruz. Genel Başkanı çıktı dedi ki ‘Bizim Hizbullah ile alakamız yok’ bitti. Biz söylenene itibar ederiz. Ne zamana kadar aksi ispatlanana kadar. Teröre bulaşmış bir yapıları yok. Söylemlerinde sıkıntı olabilir ama biz onların söylemlerini kabul etmek zorunda değiliz. Kaldı ki ‘Türkiye’nin üniter yapısına karşı değiliz, bayrağına karşı değiliz’ diyorlar. Anayasanın belirlediği hususlara bizim bir itirazımız yok diyorlar. Öyle diyorlar da bunların kafasında başka şeyler var. Şüpheyle amel olmaz”

HİZBULLAH GAFFAR OKKAN VE 5 POLİSİ ŞEHİT ETTİ

24 Ocak 2001''de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan''a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü''nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetmişti.

Gaffar Okkan''ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu''nun İstanbul Beykoz''da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019''da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı.

HÜDA PAR Cumhur İttifakı’ndan bakanlık beklerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri sızlıyor.

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