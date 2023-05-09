Vatandaştan muhalefeti terörle suçlayanlara çarpıcı gönderme. Masanın altında HDP arıyorsun yatağından HÜDA PAR çıkıyor

Seçim gündemine dair yapılan sokak röportajlarında kendisine mikrofon uzatılan vatandaşlar gündeme dair çarpıcı yorumlarda bulunuyor. 14 Mayısta oy tercihi sorulan bir Afyonlu bir vatandaş Cumhur İttifakının yaptığı HÜDA PAR ortaklığına çarpıcı bir yorumda bulundu.

Vatandaştan muhalefeti terörle suçlayanlara çarpıcı gönderme. Masanın altında HDP arıyorsun yatağından HÜDA PAR çıkıyor

Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, düzenlediği mitinglerde HDP'yi Millet İttifakı'nın gizli ortağı olmakla suçlayarak 'Masanın altında HDP var' şeklinde yorumlar yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bu çıkışlardan kısa bir süre sonra HÜDA PAR'la seçim ortaklığı yapmış ve pek çok kesim tarafından eleştirilmişti.

Cumhur İttifakı'nın yaptığı bu tercihe sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaş da isyan etti.

Vatandaş Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı suçlayan sözleri üzerinden yola çıktı ve şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'na bakıyorum HÜDA PAR var! Türk devletiyle, Türk bayrağıyla sorunu olan bir kişi orada... Masanın altında HDP arıyorsun yatağından HÜDAPAR çıkıyor"

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