Gagasına olta kanatlarına misina.. Balık yemek isteyen martının başına gelmeyen kalmadı

Zonguldak'ta denizden balık avlamak isteyen martının başına gelmeyen kalmadı. Beslenmek isteyen martının önce gagasına olta iğnesi, sonra da kanatlarına misina dolandı.

KAYNAK: İHA
Gagasına olta kanatlarına misina.. Balık yemek isteyen martının başına gelmeyen kalmadı


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ile Ornitoloji dersi öğrencileri, Melis Eralpsan, Bilge Su Usta, Özge Köse, Berfin Subaşı ve Akgül Bayramova’nın Zonguldak Limanı’nda gerçekleştirdikleri kuş gözlemi sırasında, Özge Köse liman içerisinde bir gümüş martıya olta misinaların dolandığını ve iğnelerinin battığını fark etti.

Prof. Dr. Mustafa Sözen’in durumu DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğüne bildirmesinin ardından Şube Müdürlüğü ekipleri ivedilikle olay yerine intikal etti. Misinalara iyice dolanan gümüş martı, Şube Müdürlüğü personelince titizlikle gerçekleştirilen çalışmayla yakalandı.

Zonguldak Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimince gerçekleştirilen muayenesinde, vücuduna ve gagasına olta iğnelerinin battığı, kanatlarına misinaların dolandığı tespit edilen gümüş martı, veteriner hekimce gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda olta iğnelerinden ve misinalardan kurtarıldı, tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından yakalandığı alanda yeniden doğaya salınan gümüş martı gökyüzüne kanat çırptı.

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