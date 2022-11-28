İstanbul'da tramvay seferleri durduruldu

Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul sosyal medyadan konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
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