Galata Kulesi Meydanı'nda canlı bomba paniği. Vatandaşlar masaları devirip çığlık çığlığa kaçıştı

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, çevrede bulunan kafeleri boşalttı.

"ÖLMEK İSTİYORUM"

Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, “Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucakladı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne attı. Çantada ve kişinin üstünde bomba olduğunu düşünen vatandaşlar masaları devirerek çığlık çığlığa kaçıştı.

Polisler çantayı havaya atan şahısı gözaltına aldı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Yaşananlar o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok sayıda vatandaş cadde üzerinde sağa sola doğru kaçışmaya başladı. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda vatandaşlar büyük panik yaşadı.