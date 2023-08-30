Galatasaray 4. torbada. Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi yarın yapılacak.

Galatasaray 4. torbada. Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde Molde’yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Yarın yapılacak kura çekimi Monaco’da saat 20.00’de. Temsilcimiz 4. torbada yer alacak. Torbalar şöyle:

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers-PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag-Rakow*

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp, Lens

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