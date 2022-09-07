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Galatasaray'dan James Rodriguez bombası. Cimbom transferde büyük oynuyor

Galatasaray James Rodriguez için teklif yaptı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:54
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:55
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Galatasaray Al Rayyan takımında oynayan James Rodriguez'e teklif gönderdi

Galatasaray'dan James Rodriguez bombası. Cimbom transferde büyük oynuyor
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SICAK GELİŞME...

Galatasaray, Al Rayyan forması giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez için teklifini sundu.

Sarı kırmızılı kulüp, BAE kulübünden 6 milyon euro maaş alan James için kiralama teklifini sundu. Buna göre Galatasaray, maaşının 2 milyon euro'sunu ödemeyi önerdi.

Al Rayyan ise henüz bu teklife bir cevap vermedi. James ise yeniden Avrupa'ya transfer olmak için kulübünü zorluyor.

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve son olarak Everton forması giyen James, Eylül 2021'de 8 milyon euro bonservisle Al Rayyan'a gitti. 
James, bu sezon oynadığı 2 resmi maçta 1 gol attı.

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Wolves'taki geleceği belirsiz olan İspanyol kanat oyuncusu da Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor.
Geçen sezonu Barcelona'da geçiren 26 yaşındaki İspanyol sol kanat, bu sezon 4 Premier Lig ve 1 Lig Kupası maçında oynadı ve 1 gol attı.

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