Galatasaray Antalya yolcusu

Kaynak: AA
Galatasaray Antalya yolcusu
Hatay maçına hazırlanan Galatasaray kamp için yarın Antalya'ya gidecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın gideceği Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar bu kentte devam edecek.

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