Galatasaray Antalyaspor maçı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Galatasaray Antalyaspor maçı

MAÇIN İLK 11'İ;

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Güray, Veysel, Ömer, Erdal, van de Streek, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Buksa.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

MÜCADELE BAŞLADI
Antalyaspor- Galatasaray mücadelesi başladı.

İLK TEHLİKE G.SARAY'DAN
2. dakikada savunma arkasına hareketlenen Icardi, kaleci Leite'yi önde görünce uzaklardan denedi. Top dışarı gitti.

TOP KALECİDE KALDI
7. dakikada Kerem'in savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Icardi, sol ayağıyla istediği gibi vuramadı. Top kaleci Leite'de kaldı.

POZİSYON OFSAYT
8. dakikada Sagiv Yehezkel'in merkezden hızla getirdiği topta savunma arkasına koşu yapan Adam Buksa topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Buksa'nın şutu Muslera'dan kornere gitti. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı.

SARİC SON ANDA ARAYA GİRDİ
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu sürüklediği topta kale ağzına çıkardı. Leite'nin müdahalesinde Barış Alper topa vurmak isterken rakibi Dario Saric'e faul yaptı.

GÜRAY'DAN KRİTİK HAMLE
44. dakikada Zaha'nın sol kanattan getirdiği topta topla buluşan Kerem vuruşunu yaptı. Güray Vural, ağlara giden topu çizgiden kafasıyla kornere uzaklaştırdı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı Yaşam
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı
Hatay’da seyir halindeki araç alev alev yandı Yaşam
Hatay’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı Gündem
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı
Real Madrid'de Bellingham fırtınası. Osasuna'ya gol yağdırdılar Spor
Real Madrid'de Bellingham fırtınası. Osasuna'ya gol yağdırdılar
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli… Dünya
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli…
Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi Magazin
Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı Dünya
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı