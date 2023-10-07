Galatasaray Antalyaspor maçı

MAÇIN İLK 11'İ;
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Güray, Veysel, Ömer, Erdal, van de Streek, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Buksa.
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.
MÜCADELE BAŞLADI
Antalyaspor- Galatasaray mücadelesi başladı.
İLK TEHLİKE G.SARAY'DAN
2. dakikada savunma arkasına hareketlenen Icardi, kaleci Leite'yi önde görünce uzaklardan denedi. Top dışarı gitti.
TOP KALECİDE KALDI
7. dakikada Kerem'in savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Icardi, sol ayağıyla istediği gibi vuramadı. Top kaleci Leite'de kaldı.
POZİSYON OFSAYT
8. dakikada Sagiv Yehezkel'in merkezden hızla getirdiği topta savunma arkasına koşu yapan Adam Buksa topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Buksa'nın şutu Muslera'dan kornere gitti. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı.
SARİC SON ANDA ARAYA GİRDİ
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu sürüklediği topta kale ağzına çıkardı. Leite'nin müdahalesinde Barış Alper topa vurmak isterken rakibi Dario Saric'e faul yaptı.
GÜRAY'DAN KRİTİK HAMLE
44. dakikada Zaha'nın sol kanattan getirdiği topta topla buluşan Kerem vuruşunu yaptı. Güray Vural, ağlara giden topu çizgiden kafasıyla kornere uzaklaştırdı.
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı.