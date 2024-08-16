Galatasaray ayaklandı. Gol iptali çıldırttı

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Galatasaray ayaklandı. Gol iptali çıldırttı

Icardi'nin iptal edilen golü sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Galatasaray’ın Konyaspor ile oynadığı maçta, 76. dakikada Mauro Icardi’nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, golün ardından VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından pozisyonu izlemeye davet edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Icardi’nin golü geçersiz sayıldı. Pozisyonun başlangıcında Torreira’nın Danijel Aleksic’e faul yaptığı tespit edildi.

Galatasaray, bu karara sosyal medya hesaplarından tepki göstererek, “Icardi’nin golü, anlam veremediğimiz bir sebepten dolayı VAR tarafından iptal edildi.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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