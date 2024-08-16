Galatasaray'ın Konya galibiyetindeki sırrı açıkladı

Galatasaray geçen sezon Konya'da 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

Aradan 85 gün geçti,

Bu kez 2-1'le İstanbul'a dönüyor.

Sarı Kırmızılılarda Davinson ve Köhn yoktu. Yeni transfer Sara ise ilk kez forma giydi.

Özellikle Davinson ve Köhn olmayınca Galatarasay'ın geriden nasıl oyun kuracağı, kanatları nasıl kullanacağı, hızlı geçişleri nasıl yapacağı ve hücum temposunu nasıl sürdüreceği merak konusuydu.

Konyaspor Galatasaray'ın bu eksikliğini çok iyi çalışmış ki, sıkı presle rakibinin geriden oyun kurmasını zorlaştırdı.

Bu nedenle Davinson ve Köhn'ün yokluğu zaman zaman kendisini hissettirdi ama onların yokluğunda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu daha fazla yük alarak skorun belirleyicisi oldular.

İkisi de kanatlarda çok daha çalışmak zorunda kaldılar.

Çünkü Galatasaray uzun toplarla kanatlardan ikisiyle hücum geliştirdi.

Özellikle Barış Alper'e helal olsun demek gerek.

Geçen sezon milli takım dahil 70'den fazla maç oynadı bu adam.

Maşallah dinamo gibi.

Tükenmeyen efor.

Bitmeyen enerji.

Konyaspor onun bölgesinde çok boş alan bırakmadı ama Barış Alper o boş alanı ilk yarıda bir kez buldu, jet gibi fırlayarak golün mimarı oldu.

41. dakikada onun başlattığı atakta, İcardi'nin asistini Kerem Aktürkoğlu boş çevirmedi:0-1

Konyaspor gol yemeyi bekliyordu sanki. Yenik duruma düştükten sonra başka bir boyuta geçti ve saldırmaya başladı. İlk yarının son dakikasında, Konyaspor'un ilk isabetli şutunda Oğulcan eşitliği sağladı:1-1

İkinci yarıda yine Barış Alper sahadaydı.

Arkadaş sendeki ciğer mi, körük mü?

Bu nasıl bir performans böyle.

İnsan soluklanmak için bir kez yavaşlamaz mı?

Belli ki, Barış Alper'in lügatında yok böyle bir şey.

Muhteşem futbolunu 51.dakikada golle taçlandırdı: 1-2

Bu gol 3 puanı kazanmaya yetti.

İlk kez forma giyen Sara henüz hazır değil.

Orta alanda Mertens ve Torreira yaratıcılık olarak geçen sezondan uzak.

İcardi yine bildiğimiz savunma delen İcardi.

Genel olarak Galatasaray geçen haftaki Hatayspor maçındaki futbolunun üzerine koyarak yoluna devam ediyor.

Konyaspor'un da hakkını yemeyelim.

İyi mücadele ettiler.

Kazanmak için oynadılar ama kadro olarak rakibin kalitesinin gerisindeler.

İstatistiklere bakarsanız Konyapor'un 3'ü isabetli 17 şutu var. Galatasaray'ın 2 katından fazla.

Ama skor tabelasında atılan goller yazılıyor.