Galatasaray Bandırma'ya yakalanmadan kaçtı

Sarı kırmızılı takım 3-0'lık üstünlüğü 3-2'ye vermesine rağmen 90+5. dakikada Carlos Vinicius'un golüyle maçı 4-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. ve 40. dakikalarda penaltıdan Halil Dervişoğlu ve Tete, 90+5. dakikada da yeni transfer Carlos Vinicius attı.
Bandırmaspor'un golleri ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Mulumba'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak.
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