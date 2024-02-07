Brezilyalılar Kandil Simidi ile tanıştı. Okan Buruk espriyi patlattı

Selahattin Ekrekli
Brezilyalılar Kandil Simidi ile tanıştı. Okan Buruk espriyi patlattı
Basın mensupları Vinicius ve Tete'ye maç sonunda kandil simidi ikram etti. Okan Buruk da muhabirimiz Selahattin Ekrekli ile şakalaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bandırmaspor engelini geçip adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da keyifler yerinde.
Karşılaşmanın ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Sarı-Kırmızılı ekibe basın mensupları tarafından Kandil Simidi ikram edildi.
İlk maçında golle tanışan Carlos Vinicius ile diğer Brezilyalı futbolcu Tete, ikram edilen kandil simidinin hemen tadına baktı ve çok beğendi.
Tam da bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çıkış yapıyordu. Basın mensuplarıyla tek tek tokalaşan Buruk, Yeniçağ muhabiri Selahattin Ekrekli'ye takılmadan edemedi. Muhabirimizin video çekimi yaptığını gören Buruk, önce hatırını sordu ardından "Gizli çekim mi?" diye espriyi patlattı.

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