Dursun Özbek Kahramanmaraş'ta

Depremde hayatını kaybedenler için dua etti, esnafı ziyaret etti ve bir kütüphane açtı. Dursun Özbek, depremzedelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Bugün 6 Şubat 2024. Depremin üzerinden tam 1 sene geçti" diyerek sözlerine başlayan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

Bugün seneidevriyesi. Deprem olduğu gün itibarıyla hemen ertesi gün buradaydık. Kulüp olarak bölgeye yapılması gereken yardımları acil olarak getirmiştik. Büyük bir kayıp oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, yakınlarına da sabır versin.

Bugün bu acıları biraz sarmak, biraz dindirmek için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kalıcı konut projemiz var. Dolayısıyla burada yakınlarını kaybedenlerle görüşmek, onlara biraz moral vermek, başsağlığı dilemek için tekrar buradayız. Muazzam bir kalabalık var.