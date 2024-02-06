Galatasaray'da penaltı krizine ilginç çözüm. Bir anda oynamaya başladılar

Damla Baylan
Galatasaray'da penaltı krizine ilginç çözüm. Bir anda oynamaya başladılar
Galatasaraylı futbolcular ilk penaltıyı kimin kullanacağını taş, kağıt, makas oyunuyla belirledi.

Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında ilginç bir an yaşandı.
Zaha ceza sahası içinde kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem devam kararı verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.
Tam da bu sırada Galatasaraylı futbolcular penaltıyı kimin kullanacağı konusunda konuşmaya başladı. Anlaşma sağlanamayınca "Taş kağıt makas" oyunu devreye girdi.
Barış Alper Yılmaz, Tete ve Halil Dervişoğlu arasındaki "Taş kağıt makas" oyununu kazanan Halil Dervişoğulu oldu.
Topun başına geçen Halil skoru 2-0'a getirdi.

VİDEO: @fotottarena'dan alınmıştır.

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