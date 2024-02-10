Galatasaray Başkan Yardımcısı transferi duyurdu. Önümüzdeki sezon takıma katılacak

Kaynak: Milliyet
Galatasaray Başkan Yardımcısı transferi duyurdu. Önümüzdeki sezon takıma katılacak
Eczacıbaşı ile anlaştıklarını söyleyen Mehmet Cibara yıldız voleybolcunun önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceğini açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE İÇİN ANLAŞTIK"

Yasemin Güveli ile gelecek sezon için anlaştıklarını duyuran Cibara, “Biz Yasemin Güveli ile anlaşmamızı yaptık Önce Eczacıbaşı kulübünü aradık Hem Ferhat hoca ile hem de yönetim kurulu üyeleriyle konuştuk. Kendilerinden izin istedik Onlar da feshedince kontratlarını önümüzdeki sene için anlaştık” dedi.

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"İLK TERCİHİ GALATASARAY"

Carutasu için ise Vakıfbank kararını beklediklerini söyleyen Cibara, “Alexia genç, 21 yaşında oynamak istiyor Daha önce burada kiralık oynadığı için kendisi Galatasaraylı Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaraylıyım diye her yerde söylüyor Şayet VakıfBank yönetim kurulu karar alıp da 'Biz Carutasu'yu Türkiye'de bir kulübe kiralık veya satılık göndereceğiz' derse Alexia'nın ilk tercihi Galatasaray Biz VakıfBank'ın iznini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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