Fenerbahçe kararını verdi. Yıldız futbolcuya lisans çıkarılmayacak

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe’den sürpriz bir karar geldi.

LİSANS ÇIKARTMAYACAKLAR

Sarı-lacivertli yönetim sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansını dondurduğu Luan Perez’e lisans çıkartmayacak.

HALA İYİLEŞEMEDİ

Fenerbahçe’nin bu kararı almasının sebebi ise oyuncunun hala iyileşememiş olması.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında 5 milyon 230 bin Euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen Luan Peres sarı-lacivertliler ile çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.