Fenerbahçe kararını verdi. Yıldız futbolcuya lisans çıkarılmayacak

Barış Atakan
Fenerbahçe kararını verdi. Yıldız futbolcuya lisans çıkarılmayacak
Fenerbahçe sakatlığı devam eden yıldız futbolcu hakkında sürpriz bir karar aldı.

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe’den sürpriz bir karar geldi.

luan-peres-1659126407-89327.jpg

LİSANS ÇIKARTMAYACAKLAR

Sarı-lacivertli yönetim sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansını dondurduğu Luan Perez’e lisans çıkartmayacak.

HALA İYİLEŞEMEDİ

Fenerbahçe’nin bu kararı almasının sebebi ise oyuncunun hala iyileşememiş olması.

luan-pers.webp

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında 5 milyon 230 bin Euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen Luan Peres sarı-lacivertliler ile çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan Torreira'ya sürpriz
Galatasaray'dan Torreira'ya sürpriz
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor. Transfer döneminin tek kaybeden kulübünü Volkan Aliakar açıkladı
Murat Ülker destek verecek. Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
Galatasaray Başkan Yardımcısı transferi duyurdu. Önümüzdeki sezon takıma katılacak
Herkes 'Süleyman Seba mı' dedi. Fotoğrafa dikkat
Son Haberler
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu Gündem
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti Yerel Haberler
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı Gündem
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı
'Beyaz altın' toprakla buluştu. 4 bin ailenin geçim kaynağı Gündem
'Beyaz altın' toprakla buluştu. 4 bin ailenin geçim kaynağı
Kiracılarını zorla çıkartan adamın 400 evi olduğu ortaya çıktı. Tetikçi tutup ayaklarından vurduruyormuş Yaşam
Kiracılarını zorla çıkartan adamın 400 evi olduğu ortaya çıktı. Tetikçi tutup ayaklarından vurduruyormuş
Dünyadaki sevgililere 70 milyon Türk çiçeği Ekonomi
Dünyadaki sevgililere 70 milyon Türk çiçeği