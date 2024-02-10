Fenerbahçe kararını verdi. Yıldız futbolcuya lisans çıkarılmayacak

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe’den sürpriz bir karar geldi.
LİSANS ÇIKARTMAYACAKLAR
Sarı-lacivertli yönetim sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansını dondurduğu Luan Perez’e lisans çıkartmayacak.
HALA İYİLEŞEMEDİ
Fenerbahçe’nin bu kararı almasının sebebi ise oyuncunun hala iyileşememiş olması.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında 5 milyon 230 bin Euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen Luan Peres sarı-lacivertliler ile çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
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