Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe'nin 'Herkes için adalet' arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz."