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PFDK'dan Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Dursun Özbek'in cezasını açıkladı

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:10
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PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK'dan Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e PFDK'dan ceza geldi.

PFDK, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve 120.000 TL para cezası verdi.

İşte o açıklama;

''GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. ’nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

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Taraftar
26.01.2023 20:26
Çok iyi olmuş bu ceza çünkü eylemi yapıp ortalığı toz duman edip sonra bir şey yokmuş gibi geriden geriden izliyo bu arkadaş  
 
Erdem
26.01.2023 20:07
PFDK bence adını FFDK (Fenerbahçe Futbol Disiplin Kurulu) olarak güncellesin, bence kendileri de beğenecektir bu teklifi.  
 
Cimbom
26.01.2023 19:50
PFDK Fener !!! Söke söke şampiyon olacağız. Feneri yendik. Ikinci devre yine yeneceğiz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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