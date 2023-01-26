PFDK'dan Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e PFDK'dan ceza geldi.
PFDK, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve 120.000 TL para cezası verdi.
İşte o açıklama;
''GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. ’nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''
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