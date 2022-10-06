Galatasaray Başkanı Özbek: Tanzanya'ya gitmeyi düşünüyoruz

Tanzanya Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Dursun Özbek, "Yacoub Hassan Mohamed ile detaylı bir şekilde konuştuk.

"TANZANYA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray olarak Tanzanya'da sportif aktiviteler olarak neler yapabiliriz, nasıl bir işbirliği olur konularına dair konuştuk.

Tanzanya'ya ziyaret yapmayı da düşünüyoruz." dedi.