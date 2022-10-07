Kerem Aktürkoğlu antrenmana çıkmadı: İşte nedeni

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularına taktik program uyguladı.
Antrenmana Kerem Aktürkoğlu katılmadı.
Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmana katılmamasının nedeni merak edilirken, açıklama kulüp televizyonundan yapıldı.
23 yaşındaki futbolcunun boğaz enfeksiyonu sebebiyle çalışmada yer almadığı ifade edildi.
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