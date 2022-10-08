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Galatasaray'da 2 yıldız oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da Seferovic ve Mata ile yapılan anlaşmaların detayları bir bir ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 13:51
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Sarı - Kırmızılıların merak ettiği 2 yıldız ismin sözleşme detaylarına ulaşıldı

Galatasaray'da 2 yıldız oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı
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Galatasaray, sezon başında 13 futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti.

Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Seferovic'in sözleşmesinde başarı maddesine bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

İsviçreli golcünün bonservisinin alınması, 20 maça 11'de sahaya çıkmasına bağlı.

30 yaşındaki futbolcunun 2 buçuk milyon avroluk opsiyonu, 16 karşılaşmada daha 11'de başlaması halinde devreye girecek.

Şu ana kadar 7 maçta süre alan Haris Seferovic, bu karşılaşmaların dördünde sahaya 11'de çıktı.

Diğer üç maçta oyuna sonradan dahil olan tecrübeli forvet, Arabam nokta kom Konyaspor maçında süre almadı.

Seferovic bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.

1 yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atan Juan Mata'nın ise 20 resmi maçta en az 45 dakika forma giyme şartı bulunuyor.

Hamle oyuncusu olarak transfer edilen İspanyol futbolcu, geride kalan 8 haftada sadece 1 maçta şans buldu.

Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olarak ilk kez Süper Lig'de maça çıkan Mata, Kasımpaşa ve Arabam nokta kom Konyaspor karşılaşmalarının kadrolarında yer almamıştı.


 

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